هالاند يلعب على جبهتي ريال مدريد وبرشلونة

2024-03-30 13:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيلعب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على خيارات الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل.ويرتبط هالاند بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، لكن ذكرت العديد من التقارير مؤخرا أن المهاجم النرويجي يعد هدفاً رئيسياً للبارسا في 2025، كما شوهد والده مؤخراً في المدينة الكتالونية.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هالاند لا يركز على خيار الانتقال مستقبلاً إلى برشلونة فقط، لكنه يترك الباب مفتوحاً أمام ريال مدريد أيضا.وأشارت إلى أن والد هالاند يستعد منذ عدة أشهر لرحيل نجله عن الدوري الإنجليزي الممتاز صوب الليجا، التي يحلم المهاجم النرويجي بالظهور فيها كلاعب.وأوضحت أن والد هالاند ركز في الأساس على نقل نجله إلى ريال مدريد بسبب الفجوة في مركز رأس الحربة التي تركها رحيل كريم بنزيما، بينما كان هذا المركز لا يمثل أي مشكلة في برشلونة بوجود روبرت ليفاندوفسكي.واصطدم والد هالاند، بحسب الصحيفة الإسبانية، في كانون الثاني الماضي بمعلومة أن مفاوضات الريال مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وصلت إلى المراحل النهائية.وذكرت أن والد هالاند عاد للعب على جبهة برشلونة بالتواصل مع لابورتا الذي يحلم بضم المهاجم النرويجي، ويمنحه وعدا بذلك عقب تعافي اقتصاد البارسا في 2025، بالإضافة إلى الرحيل المحتمل لليفاندوفسكي في ذلك الوقت.ورغم ذلك، لم يغلق والد هالاند الباب أمام ريال مدريد، وسيظل يراقب الوضع ومدى إمكانية تكيف مبابي مع فينيسيوس جونيور في الموسم المقبل.وترى عائلة هالاند أن فينيسيوس قد يواجه مشاكل في اللعب بالموسم المقبل، ويفضل الرحيل صوب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما سيفتح الباب مجددا أمام توقيع الميرنجي مع المهاجم النرويجي.المصدر : كورة