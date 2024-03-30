تصفيات اسيا المزدوجة.. "فيفا" يقرر فوز اليابان على كوريا الشمالية

2024-03-30 13:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت (30 اذار 2024)، إعلان فوز اليابان 3-0 في المباراة التي كان من المقرر أن يخوضها أمام كوريا الشمالية في 26 مارس/آذار الجاري في بيونج يانج، وهي مواجهة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وتم إلغاؤها إثر قرار من اتحاد الكرة بكوريا الشمالية.

وأخطر "فيفا" الاتحاد الياباني لكرة القدم بقراره، اليوم السبت، بعد دراسة المسألة في لجنته التأديبية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن قبل يومين من المباراة المقررة في بيونج يانج عن إلغائها، بعد أن أبلغت كوريا الشمالية أنه سيكون "من الصعب" إقامة المواجهة في العاصمة الكورية الشمالية، ودون إمكانية إيجاد مقر وموعد بديلين لإقامتها.

وكان من المنتظر أن تصبح تلك المباراة أول فعالية رياضية دولية تقام في كوريا الشمالية منذ أن أغلقت البلاد حدودها بالكامل خلال جائحة "كوفيد-19".

وبموجب قرار "فيفا" سيتم اعتماد فوز اليابان (0-3)، وهو ما يعني أن هذا البلد حقق انتصارات كاملة في جميع مواجهاته حتى الآن ليعزز صدارته للمجموعة الثانية ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

المصدر: كوورة



