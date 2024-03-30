2024-03-30 13:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





وزير الكهرباء: مشروع الربط الكهربائي يمتد على ثلاث مراحل ومن المقرر إن تصل طاقته إلى 500 ميغاواط بعد تفعيل الربط الثلاثي (العراق - الأردن - مصر)

وزير الكهرباء: افتتاح الخط الجديد سينهي معاناة أهالي الرطبة الذين عانوا على مدى 10 سنوات من عدم وجود كهرباء وطنية نتيجة تخريب داعش للبنية التحتية وسينعمون من الآن بكهرباء مستقرة ومستدامة

وزير الكهرباء: هذا الإنجاز يعكس اهتمام الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنويع مصادر الطاقة وتوفير التخصيصات اللازمة لتأهيل وتطوير المنظومة الكهربائية عبر التعاقد مع شركات عالمية رصينة

وزير الكهرباء: سيشهد العام الحالي إنجازاً آخر على مستوى الربط الكهربائي مع دول الخليج بافتتاح خط (البصرة - الكويت)

وزير الكهرباء: نعمل بالوتيرة نفسها مع وزارة النفط لتطوير منظومتنا الكهربائية واستثمار الغاز الوطني في تشغيل محطات الكهرباء بدلاً من الغاز المستورد