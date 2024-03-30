2024-03-30 13:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يُعد الارز أحد أهم المحاصيل الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وله تأثير كبير على الزراعة والأمن الغذائي العالمي، وهو الأكثر استهلاكا بالدول النامية، وهو طبق لا غنى عنه على كل الموائد، وبالذات في شهر رمضان، حيث يدخل في مكونات أغلب المأكولات الشعبية العربية .

جاء العراق ضمن الدول العالمية الأكثر استيرادا للأرز، وجاء من ضمن أكبر الدول العربية إنتاجا لهذه المادة الغذائية لعام 2023-2024 وفق ما ذكرت منظمة الاغذية والزراعة (فاو).

وذكرت المنظمة أن الصين والهند وبنغلادش صُنفت كأكبر الدول المنتجة للأرز للعام 2023-2024 بـ 149 مليون طن، و132 مليون طن، و36.4 مليون طن على التوالي ، وجاءت الهند وتايلاند وفيتنام بأكبر الدول المصدرة للأرز بـ 10.8 مليارات دولار، و4 مليارات دولار، و2.5 مليار دولار على التوالي .

فيما جاءت الصين وإيران والولايات المتحدة بأكبر الدول المستورد للأرز للعام 2023-2024 بـ2.62 مليار دولار، و2.05مليار دولار، و1.40 مليار دولار على التوالي ، وجاء العراق في المرتبة الـ6 عالميا بأكثر الدول استيرادا للأرز بـ1.11 مليار دولار اي (3.4) من الاستيراد العالمي.

وحسب المنظمة فقد جاء العراق في المرتبة الرابعة عربيا من ضمن أكبر منتج للأرز بـ20 الف طن ، فيما جاءت مصر اولا بـ3.78 ملايين طن، وموريتانيا ثانيا بـ240 الف طن ، المغرب ثالثا بـ 45 الف طن.