2024-03-30 14:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

جدد العراق اليوم السبت (30 آذار 2024) موقفه بعدم الحاجة لقوات دولية، فيما تم تحديد موعد جولة المباحثات الرابعة مع التحالف الدولي.

وذكر نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي، في تصريح تابعته "بغداد اليوم" أن "الجولة الثالثة من المباحثات الأمنية مع التحالف الدولي انتهت" مشيراً الى ان "الجولة الرابعة ستكون خلال الأسبوعين المقبلين".

وأضاف "هناك 3 لجان أمنية تعمل منذ أسابيع لمصلحة العراق، موضحا أن "هذه اللجان تعمل على تقييم ما تبقى من مخابئ داعش وبناء القدرات وتجهيز الأسلحة وتقييم وضع العمليات".

وأشار الى أن "داعش فقد القدرة على التخطيط والتجنيد ومواجهة القطعات العسكرية، فيما أكد انخفاض تسلل عناصر داعش من الاجانب عبر الحدود بنسبة أكثر من 99%".

واعتبر المحمداوي أن "وضع الحدود العراقية أصبح أفضل وهناك خطوط صد في الصحراء" مؤكدا أنه "يجري حاليا فصل الساحة العراقية عن السورية".

وحول انسحاب قوات التحالف من العراق، أشار إلى أن "رؤية الحكومة هي إعادة النظر بمهمة التحالف الدولي، "فنحن لسنا بحاجة إلى قوات دولية كبيرة".





المصدر: العربية



