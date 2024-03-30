بعد البتاوين.. الشرطة تفكك شبكة كبيرة تقوم ببيع الأجانب في كرادة بغداد

2024-03-30 14:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم السبت (30 آذار 2024)، تفكيك شبكة كبيرة تقوم ببيع الاجانب في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد الرصافة، تلقته "بغداد اليوم " أن "المفارز نفذت واجب تفتيش وملاحقة المطلوبين والمخالفين ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".

واضاف "حيث تم القبض على الشبكة المكونة من 28 اجنبيا من جنسيات مختلفة"، مبينا أن "هذه الشبكة تقوم ببيع الاجانب كعمالة مخالفين للقانون، و تم ايداعهم التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال 134 مخالفًا للإقامة في منطقة البتاوين شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها من تنفيذ واجب بحث وتفتيش في منطقة (البتاويين) جانب الرصافة من اعتقال 134 مخالفا لعدم امتلاكهم المستمسكات الرسمية وموافقات دائرة الاقامة والجنسية".

واشارت الى، أنه "تم تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".