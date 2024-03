2024-03-30 14:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن قائممقام قضاء البطحاء عن افتتاح صيدلية ومختبر خافر داخل المركز الصحي.وذكر عبد الله ال حبيب في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية انه تم التعاون مع مدير المركز الصحي الرئيسي بالقضاء لافتتاح صيدلية ومختبر خافر داخل المركز على مدار الـ 24 ساعة.واضاف، ان هذه الخطوة الغرض منها هو...

