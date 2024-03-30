تخفيض الرسوم لم يؤثر.. أسعار اللحوم ما تزال مرتفعة في السليمانية

2024-03-30 14:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ على الرغم من إصدار قرار حكومي، يوم الأربعاء الماضي، يقضي بتقليل رسوم الاستيراد بنسبة 50% على اللحوم الحمراء، إلا أن هذا القرار لم يؤثر بعد على أسعار اللحوم الحمراء في السليمانية.

ويقول بعض بائعي المواشي بعد ثلاثة أيام من دخول القرار حيز التنفيذ، إن "الأسعار ارتفعت"، فيما يتوقع الجزارون أن يكون للقرار تأثير بعد أكثر من عشرة أيام.

ويقول الباعة، لوكالة شفق نيوز، إن "سوقهم توقف بنسبة 90% ولا أحد يشتري الحيوانات بسبب سعرها المرتفع جداً، و لم تحدث أي تغييرات في سوق الماشية، ولم يكن للقرارات الحكومية أي تأثير".

فيما يؤكد اسو عمر المتحدث الرسمي باسم سوق الجزارين في السليمانية في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الأسعار لغاية الآن مرتفعة فسعر الكيلو الواحد من لحم الأغنام يتراوح ما بين (23 إلى 24) ألف دينار، مشيرا الى ان "حركة السوق متوقفة، لكن من المتوقع أن يتحرك بعد توزيع الرواتب".

ويضيف أن "معظم التجار لديهم بضاعة تكفي على الاقل لمدة عشرة أيام، وهذا يعني ان التجار اشتروها بالتسعيرة القديمة، ولا يستطيعون بيعها بأقل من ذلك السعر".

وتابعوا، أن "أي قرار يُتخذ فإنه يحتاج على الأقل لعشرة ايام لبيان آثاره على السوق"، مشيرين الى إن "الحيوانات قليلة هذا الموسم، وهذا أحد أسباب ارتفاع أسعار اللحوم".

وبحسب بعض باعة اللحوم ، فإنه "يتم تسويق الحيوانات من أربيل واستيرادها من إيران إلى السليمانية، ويتعين السماح باستيراد المزيد من الحيوانات من خارج البلاد لتقليل أسعار اللحوم في الأسواق.

وكانت المديرية العامة للجمارك في إقليم كوردستان أصدرت تعليمات أول امس الخميس بالبدء بتنفيذ قرار مجلس وزراء الإقليم بشأن تقليل رسوم الاستيراد اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 29 آذار الجاري.

وكانت حكومة الإقليم اقرت يوم 27 آذار الجاري جملة من القرارات أهمها تقليل الضرائب على استيراد اللحوم الحمراء بنسبة 50 ٪، وجاء هذا القرار بعد ارتفاع أسعار اللحوم بصورة كبيرة في أغلب أسواق الإقليم والعراق.