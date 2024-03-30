التوطين الاتحادي مطلبهم.. أصحاب التعليم الكوردي يتحركون لتأمين رواتبهم بكركوك (صور)

2024-03-30 14:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يجلس الموظف في معهد الفنون الجميلة برزان أحمد أمام مجموعة من زملائه، يسجل الأسماء ويجمع التواقيع من المعلمين والموظفين العاملين في قسم الدراسة الكوردية لغرض توطين رواتبهم في مصارف كركوك الحكومية، ومع حملة توطين الرواتب تطالب هذه الشريحة من المعلمين، بحفظ كرامتهم وشيبتهم وإبعادهم عن أي صراعات أو مشكلات سياسية.

توطين اتحادي

برزان أحمد (40 عاماً)، تحدث لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "المئات من موظفي ومعلمي ومدرسي قسم الدراسة الكوردية أطلقوا حملة واسعة لجمع التواقيع لغرض مطالبة بغداد، بتفعيل قرار المحكمة الاتحادية، بضرورة توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية".

وأضاف أحمد: "نحن مع قرار توطين رواتبنا في المصارف الاتحادية ولكون كركوك ومصارفها ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية، فإن الأمر أسهل مما عليه مع باقي مدن إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "مهنة التعليم مقدسة ويجب حفظ كرامة وشيبة المعلمين والمدرسين من الذين قضوا عشرات السنوات في تعليم التلاميذ والطلبة ومنذ سنوات يعانون من عدم انتظام دفع الرواتب ولهذا تشاهد اليوم تجمع المئات من العاملين في القطاع التربوي، مطالبين بتوطين الرواتب".

تواقيع مستمرة

من جانبه، ذكرت نسرين أحمد، وهي مديرة متوسطة "شهيد رزگين" في كركوك: "رسالتنا محددة بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية مثل مصارف الرافدين والرشيد وغيرها من المصارف لأن رواتبنا لو تم ربطها مع هذه المصارف سيكون عمل وصرف الرواتب منتظماً".

وأوضحت أحمد، خلال حديثها للوكالة، أن "حملة جمع التواقيع ستستمر لحين نيل الحقوق المشروعة"، مردفة بالقول: "نحن مع جعل رواتبنا تصرف من المصارف التابعة للحكومة الاتحادية".

إحصائيات

بدوره، نوه محمد خورشيد (45 عاما) معلم في إحدى مدارس كركوك، أن "معلمي ومدرسي القسم الكوردي بتربية كركوك، أعطوا سنوات عمرهم لغرض أن يعلموا الأجيال كافة، العلوم وأصناف العلوم التربوية لذا يجب حفظ كرامة وشيبة هذه الشريحة التي قضت أجمل سنوات عمرها خدمة للتعليم الكوردي".

وبحسب مصدر في قسم الدراسة الكوردية بتربية كركوك، هناك أكثر من 100 مشرف تربوي موجود بالقسم، و2589 مدرساً، و3541 معلماً و1335 موظفاً يعمل في القسم.

في حين يبلغ عدد المدارس الابتدائية 311 مدرسة، و40 روضة وثلاث مدارس صناعية للتعليم المهني، و29 إعدادية و62 مدرسة ثانوية، و84 مدرسة متوسطة، و95348 طالبة وطالبة.