النجف الأشرف: خطة أمنية وخدمية بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2024-03-30 14:48:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع - حيدر فرمانأعلنت الحكومة المحلية في النجف الأشرف، اليوم السبت، عن خطتها الأمنية والخدمية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).وقال مسؤول اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف الأشرف، زيد طارق الشمخي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنته عقدت عدة اجتماعات مع جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة، من أجل وضع خطة أمنية محكمة لتأمين زيارة استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)".وأشار إلى أنه "تم تقسيم الخطة الأمنية إلى مناطقية في المحافظة، لأن الزيارة تتمركز بين قضاء الكوفة ومركز المدينة القديمة، لذلك تم توزيع القطعات حسب الخطة التي تم إعدادها".وأكد الشمخي، أن "جميع الأجهزة الأمنية ستشارك لتأمين الزيارة المليونية من استخبارات وأمن ودفاع والحشد الشعبي، بالإضافة إلى قيادة شرطة النجف الأشرف"، منوهاً بأن "الإنذار 100 % لجميع الأجهزة الأمنية لتأمين الزيارة".وبين أن "الخطة شملت أيضا نشر قطعات في بادية النجف الأشرف الممتدة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة".من جانبه، قال مدير بلدية المدينة القديمة، لقاء الزرفي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم وضع خطة خدمية خاصة بزيارة استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، خلال الاجتماع الذي ضم محافظ النجف الأشرف والأجهزة الساندة".وأضاف أن "مديرية بلدية النجف الأشرف عملت على دعم مديرية بلدية المدينة القديمة من خلال استلامها لعدة محاور، فضلاً عن توفير 4 حوضيات من مديرية ماء النجف الأشرف".وأشار الى أنه "تم توفير ساحبات و صاروخيات في غرفة العمليات الخاصة بالزيارة، من قبل مديرية مجاري النجف، لتكون تحت إمرة بلدية المدينة القديمة، استعداداً لأي طارئ قد يحدث في شبكات المجاري، فضلاً عن دعم مديرية الدفاع المدني بعدد من الحوضيات"، مؤكداً أن "الخطة الخدمية دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس الجمعة، وستستمر حتى نهاية أيام عيد الفطر المبارك".