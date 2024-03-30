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العراق يستورد بضائع من تركيا بـ2.16 مليار دولار خلال أول شهرين من 2024

العراق يستورد بضائع من تركيا بـ2.16 مليار دولار خلال أول شهرين من 2024
العراق يستورد بضائع من تركيا بـ2.16 مليار دولار خلال أول شهرين من 2024
2024-03-30 14:48:09 - المصدر: منصة إيشان

  ارتفعت استيرادات العراق من تركيا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2024 بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، فيما ارتفعت صادرات العراق الى تركيا في نفس الفترة بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023. وأظهرت بيانات التجارة التركية، أن مجموع استيرادات العراق من تركيا خلال الشهر الأول والثاني من […]

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