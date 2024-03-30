2024-03-30 14:48:09 - المصدر: منصة إيشان

ارتفعت استيرادات العراق من تركيا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2024 بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، فيما ارتفعت صادرات العراق الى تركيا في نفس الفترة بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023. وأظهرت بيانات التجارة التركية، أن مجموع استيرادات العراق من تركيا خلال الشهر الأول والثاني من […]

ظهرت المقالة العراق يستورد بضائع من تركيا بـ2.16 مليار دولار خلال أول شهرين من 2024 أولاً على Eishan.