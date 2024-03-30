وزير الكهرباء العراقي يدشن رسميا خط الربط الكهربائي مع الأردن.. صور

2024-03-30 14:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دشّن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، الربط الكهربائي "العراقي _ الأردني" بمرحلته الأولى ،لصالح قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وكان الوزير قد وصل في وقت سابق من اليوم الحدود بين البلدين استعداد لتشغيل هذا الخط.

وذكر مصدر في وزارة الكهرباء لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الكهرباء برفقة عدد من طواقم الوزراء والمديرين العامين لشركات النقل والتوزيع للكهرباء شغلت وبشكل رسمي ما يعرف بخط ريشة لنقل الكهرباء من الاردن الى العراق وتحديدا قضاء الرطبة".

وأضاف أن"تم تشغيل الخط بطاقة 50 ميغاواط كمرحلة اولية، فيما ستبلغ طاقته الكلية مستقبلا 500 ميغا واط عند اكتمال مراحل الربط بشكل كامل لتغطية مناطق واسعة من محافظة الانبار بالتيار الكهربائي".

من جهته قال وزير الكهرباء خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن اكمال ربط الكهرباء الاردني يمهد لنا الطريق للانتقال الى المرحلة الثانية من خلال الربط الخليجي لمحافظة البصرة وبعدها الربط السعودي.

وأضاف أن كوادرنا بذلت جهدا كبيرا لنصب المحطات الثابتة والمتنقلة والخطوط للربط بين البلدين، مردفا بالقول، إن: هذا المشروع يعتبر المرحلة الأولى للربط الاردني، و ستبلغ طاقة المرحلة الاخرى 350 ميغا واط.

وتابع الوزير بالقول، إن: هذا احد المشاريع التي وعدنا بها المواطنين، وخلال الأشهر القادمة سنشرع في تشغيل الربط الكهربائي مع هيئة الربط الخليجي لإيصال الكهرباء لمحافظة البصرة وبعد ذلك نختتمها بالربط السعودي.

وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية امجد الرواشدة قد اعلن، يوم الخميس، أن خط الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الرواشدة قوله: إن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.

ووقع العراق والأردن في 11 شباط 2024، في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط في المرحلة الأولى، حيث عد الطرفان العقد إنه كجزء من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إكمال تشغيل الخط الكهربائي العراقي الأردني، مؤكدة أن موعد دخول الخط للخدمة سيكون يوم السبت الـ30 من شهر آذار/الجاري.

وأضافت أن الخط سيكون مشتركًا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية، وعلى جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن .