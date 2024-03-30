لأول مرة في اقليم كوردستان .. تأسيس جمعية للوسطاء والاستشاريين العقاريين

2024-03-30 15:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة من العاملين في مجال العقارات في اقليم كوردستان، يوم السبت، تأسيس أول جمعية للوسطاء والاستشاريين العقاريين.

وقال المتحدث باسم الجمعية ديار علي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز إن "تأسيس هذه الجمعية نابع من ضرورة وجود مؤسسة تهدف الى حل المشاكل التي تواجه مجال العقارات، و تقدم العديد من الخدمات و تحاول تطوير هذا المجال".

وحول أهداف الجمعية التي تُعد الاولى على مستوى إقليم كوردستان العراق، اشار علي ان "الهدف هو رفع مستوى التوعية العقارية، و تعزيز الثقة بين الوسطاء و الشركات العقارية، اضافة الى تقديم مشروع قوانين الى البرلمان الكوردستاني و العراقي، و مساعدة مؤسسات اقليم كوردستان في آلية تطوير المجال العقاري ".

وتابع علي أن أهداف الجمعية تتضمن أيضا "بناء علاقات مع الجمعيات و النقابات في البلدان الأخرى للاستفادة من خبراتهم في المجال العقاري، و تقديم مقترحات للجهات الحكومية لحل المشاكل العقارية، فضلا عن جمع الوسطاء و المستشارين تحت مظلة واحدة".