فساد وهدر للمال العام.. السوداني يوقف صرف 13 مليار دينار بعقد تأمين صحي (وثائق)

2024-03-30 15:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (30 اذار 2024)، بايقاف صرف مبلغ 13 مليار دينار وفتح تحقيق عن شبهات فساد وهدر للمال العام تقدر بالمليارات في احد عقود التامين الصحي.

وقال عضو لجنة العمل النيابية امير المعموري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هناك قرابة الـ 33 مليار دينار تخص شريحة الفقراء والايتام والارامل والعجزة والمعاقين والمرضى، لم تسلم من جشع الفاسدين"، مستدركا بالقول انه "بعد المتابعة لمدة سنة تم جمع المعلومات بالتقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة في هذا الملف".

وأوضح انه "تم اثبات مخالفات وشبهات الفساد وهدر المال للعام يقدر بالمليارات نتيجة عقود شركة الحمراء مع وزارة العمل في عقد التأمين الصحي من المستفيدين من الحماية الاجتماعية التي تخص الفقراء وعوائلهم".

وتابع ان "هناك تفاصيل أخرى تخص شريحة المستفيد من الحماية الاجتماعية ممن تم سلب حقوقهم بالعقد أعلاه سنذكرها لكم في وقت لاحق لغرض تسليمهم مستحقاتهم ضمن فترة العقد لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهم مع الوزارة".

وشكر المعموري رئيس مجلس الوزراء "لإصداره امر إيقاف الصرف لمبلغ الـ 13 مليار وفتح التحقيق"، مشددا على ان "العمل مستمر في هذا الملف للتحقيق وضمان استرجاع حقوق الفقراء من المبالغ المطلوبة مع محاسبة المقصرين".







