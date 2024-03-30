لجنة نيابية تكشف عن آلية جديدة لمنح القروض السكنية

2024-03-30 15:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاكشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم السبت، عن آلية جديدة لمنح القروض السكنية.وقال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة اجتمعت مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العراقي واتفقنا معهم على آلية جديدة للقروض السكنية لما له خدمة كبيرة للمشاريع والمواطن".وأشار الى أن" الفترة الماضية توقفت المبادرة لوجود إجراءات، وهناك أكثر من 11 تريليوناً لا تزال موجودة لم تسترد من القروض السابقة"، مؤكداً أن "اللجنة اتفقت مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العقاري على آلية جديدة لمنح القروض تتضمن عدداً من الأمور أبزها تحديد مدة سداد القرض بـ 15 سنة بدلاً من 20 عاماً، وأن تكون نسبة الفائدة 3 بالمئة فقط، وهذا من الممكن أن يستفيد منه المواطن".وأضاف الخفاجي أن" القروض ستمنح من المصرف العقاري الخاص بالإسكان، ولكن رأس المال يقدر بـ 50 مليار دينار فقط بما يقدر بـ 40 مليون دولار وهذا مبلغ بسيط"، موضحاً أنه "تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العقاري على المضي بإجراءات جديدة لزيادة رأس المصرف العقاري من 50 مليار دينار الى 5 أو 10 ترليونات دينار".وتابع رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية:"اتفقنا على جرد جميع المشاريع السكنية وعددها 145 مشروعاً سكنياً على مستوى العراق وبعد يوم 25 / 4 ستكون هناك استضافة أخرى في اللجنة لوضع آلية جديدة لقروض الإسكان".