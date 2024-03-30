بعد ارتفاع العجز بموازنة 2024.. تعليق بشأن تأثر رواتب الموظفين

2024-03-30 15:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

علق الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد المالي في جامعة بغداد همام الشماع، اليوم السبت (30 آذار 2024)، على إمكانية تأثر رواتب موظفي الدولة بالعجز المالي في موازنة 2024، بعد ارتفاعه بشكل كبير.

وقال الشماع، لـ"بغداد اليوم"، إن "رواتب الموظفين لا تتأثر اطلاقاً بالعجز المالي بأي موازنة، وانها مؤمنة بشكل كامل، واي عجز مالي ممكن ان يكون له تأثيرات في الموازنة الاستثمارية، وليس التشغيلية المتعلقة بالرواتب وغيرها من الصرفيات الضرورية".

وأوضح انه "لا توجد أي فئة من الموظفين رواتبها مهددة، فالجميع معاشه مؤمن خلال هذه السنة والسنوات المقبلة حتى"، مؤكدا أنه " لا توجد أي نية حكومية لتقليل رواتب الموظفين لسد العجز في الموازنة،".

واشار الى أن "سد هذا العجز يكون عبر الاقتراض الداخلي او الخارجي، وهذا الامر موجود في كل موازنة سنوية".

وفي (28 آذار 2024)، طمأنت اللجنة المالية النيابية، الموظفين والمتقاعدين بشأن رواتبهم في الموازنة المالية لعام 2024.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني في حديث للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، "نترقب وصول جداول موازنة 2024"، مبينا ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية مؤمنة في موازنة 2024".

وأكد العطواني انه "لا توجد أي أزمة مالية في العراق".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني قد أعلن في وقت سابق ان "إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار".

فيما قال وزير التخطيط محمد تميم خلال استضافته في اللجنة المالية ان "اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة وتدقيق تلك الجداول تعمل على خفض العجز البالغ 80 تريليون دينار لأنه يعد عجزا كبيرا".