2024-03-30 15:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أعلن مستشفى الكفيل التخصصي، اليوم السبت (30 آذار 2024)، اخراج "عظم سمكة" من حنجرة طفل بعملية معقدة في محافظة كربلاء.

وقال المختص بجراحة الاُذن والأنف والحنجرة بالمستشفى، عادل المسعودي، إن "طفلاً يبلغ العامين من العمر اُحيل الى مشفانا وهو يعاني من إختناق وصعوبة بالتنفس مع إلتهاب شديد بالصدر دخل على إثره العناية المركزة ووضع على جهاز التنفس لمدة ثلاثة أسابيع في إحدى المستشفيات كون حالته الصحية كانت حرجة جداً"، مبيناً أنه "بعد دراسة الحالة بشكل موسع قررنا إجراء عملية ناظورية إستكشافية للمريض لمعرفة سبب هذه المضاعفات الصحية"، بحسب بيان المستشفى وتلقته "بغداد اليوم".

وأضاف المسعودي، أن "الإستكشاف بيّن لنا وجود حالة غير طبيعية في القصبة الهوائية تحت الحنجرة من الجهة اليمنى لذلك الطفل، وبعد التدقيق إكتشفنا وجود عظم صغير تحت الحبال الصوتية والحنجرة، إذ تمكنّا من رفعه دون حصول أي مضاعفات وإستقر وضعه الصحي عقب العملية"، مشيراً الى "الدور الكبير للخبرات والتقنيات الحديثة المتوفرة بالمستشفى بنجاح هذه العمليات المعقدة والدقيقة

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