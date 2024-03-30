قرابة 8 مليارات دولار استيراد العراق للسلع غير النفطية الايرانية

2024-03-30 15:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت إحصاءات صادرة عن التجارة الإيرانية، يوم السبت، أن قرابة 8 مليارات دولار استيراد العراق من السلع الايرانية غير النفطية خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الايراني (21 مارس 2023 حتى 21 يناير 2024).

ووفقا للإحصائية، فإن إيران صدرت ما يقارب الـ 113 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 40.5 مليار دولار خلال العشر الاشهر الاولى.

كما أشارت إلى أن وجهات التصدير الخمس الرئيسية لإيران خلال تلك الفترة هي: الصين بـ 11.5 مليار دولار، والعراق بـ 7.7 مليارات دولار، والإمارات بـ 5.2 مليارات دولار، وتركيا بـ 5 مليارات دولار والهند بـ 1.8 مليار دولار.

وبناء على ذلك، بلغت حصة وجهات التصدير الخمس الرئيسية للبلاد، خلال هذه الفترة، 74% من إجمالي قيمة الصادرات، وشكلت الصين والعراق أكثر من 47% من إجمالي صادرات البلاد، مما يوضح أهمية هذين البلدين في صادرات إيران.

وذكرت الاحصائيات التي نشرتها الجمارك للأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني المنصرم (21 مارس 2023 حتى 21 يناير 2024)، أن الصادرات إلى العراق شهدت رقما قدره 7.7 مليارات دولار، مما يشير إلى انخفاضها في القيمة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022.

ولا تتنوع صادرات إيران إلى العراق كثيرا، وتشكل السلع العشر الرئيسية التي تصدرها إيران إلى هذا البلد في العام 2022 نحو 52% من إجمالي قيمة صادراتها.

وكان الغاز الطبيعي المسال أهم سلع التصديرية الإيرانية إلى العراق بحصة قدرها 37% من إجمالي قيمة الصادرات. وبطبيعة الحال، فإن صادرات إيران من الغاز الطبيعي المسال إلى العراق تسير في اتجاه تصاعدي منذ العام 2021 ، ووصلت إلى حوالي 3.8 مليارات دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 56%.

وتعتبر قضبان وبلاط الحديد أو الفولاذ ثاني وثالث أهم سلع التصدير الإيرانية إلى العراق، والتي شكلت في عام 2022 حوالي 7% و1.3% من إجمالي قيمة الصادرات إلى العراق، على التوالي ، إلا أن هذا الاتجاه توقف في عام 2022 ووصلت قيمة صادراته إلى 708 ملايين دولار بانخفاض قدره حوالي 10%.

كما شهدت صادرات البلاط إلى العراق ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير منذ عام 2017، ووصلت إلى 130 مليون دولار عام 2023 بنمو حوالي 2% مقارنة بعام.