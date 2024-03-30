2024-03-30 16:06:08 - المصدر: منصة إيشان

كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم السبت، عن آلية جديدة لمنح القروض السكنية، بينها تعديل مدة تسديد القرض ونسبة الفائدة. وقال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، تابعته منصة “إيشان”، إن “اللجنة اجتمعت مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العراقي واتفقنا معهم على آلية جديدة للقروض السكنية لما […]

ظهرت المقالة تعديل مدة التسديد ونسبة الفائدة.. الاستثمار النيابية تكشف عن آلية جديدة للقروض السكنية أولاً على Eishan.