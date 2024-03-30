حادثة اختطاف ومقتل شخصين أحدهما في "جنازة" أمام جامعة بابل

2024-03-30 16:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر امني، اليوم السبت (30 آذار 2024)، بمقتل شخصين أحدهما في "جنازة" أمام جامعة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "القوات الأمنية قتلت خاطفا بعد مطاردته امام جامعة بابل".

وأضاف ان "شخصا اخر كان في عجلة نوع كوستر ويرافق احدى الجنائز القادمة من بغداد، توفي بالقرب من مكان الحادث، نتيجة اطلاق النار".

وحصلت "بغداد اليوم" على فيديو عن شاهد عيان يروي تفاصيل الحادثة، حيث أكد إن "حادث خطف حصل امام جامعة بابل وتم مطاردة الخاطف من قبل القوات الامنية باتجاه كلية الحلة"، مبينا ان "الخاطف عمد على استبدال عجلته بأخرى من نوع كيا".

وأضاف ان "القوات الأمنية استمرت بملاحقة الخاطف وقتله وتحرير المخطوفين"، لافتا الى ان "جنازة كانت تمر بالقرب من مكان الحادث حيث توفي احد الافراد المرافقين لها نتيجة اطلاق النار".





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