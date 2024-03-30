المباشرة بتطوير مدخل قضاء الكحلاء في ميسان

2024-03-30 16:42:02 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأعلنت مديرية بلديات ميسان، اليوم السبت، عن المباشرة بتعبيد المدخل الرئيسي لقضاء الكحلاء من جهة العمارة.وقال مدير بلديات ميسان المهندس صلاح فالح البطاط لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "عملية تطوير مدخل مدينة الكحلاء شملت تبليط أربعة شوارع رئيسة مع مقرنص للأرصفة وأعمال المجاري بمواصفات مع إنارة المدخل من جهة عمارة كحلاء تقريبا 3 كيلومترات"، لافتا الى "افتتاح المدخل ستكون قبل شهر حزيران المقبل".