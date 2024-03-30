متقاعدو كوردستان يؤيدون توطين الرواتب ويدعون لمساواتها مع الوسط والجنوب

2024-03-30 16:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن اتحاد متقاعدي كوردستان، يوم السبت، تأييده لتوطين رواتب المتقاعدين في مصارف تقع ضمن إشراف البنك المركزي العراقي وباتفاق من بغداد وأربيل.

وقال المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين صادق عثمان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أثناء إقامة احتجاج للمتقاعدين في مدينة السليمانية، إن "المتقاعدين العراقيين سيتقاضون راتب شهر نيسان، فيما سيحصل المتقاعدون في كردستان على رواتب شهر شباط، وكذلك سيمنحون مكافأة العيد، بينما نحن ننتظر شهرين آخرين لتسلم راتب شهر نيسان".

وأضاف، "نحن نطالب بأن تكون رواتبهم -متقاعدو كوردستان- مساوية لرواتب المتقاعدين في الوسط والجنوب وعدم تأخير التوزيع"، مؤكداً أن "متقاعدي كوردستان لا يعتقدون أن هناك مشاكل سياسية بشأن مساواة رواتبهم، لأن قرار مساواة الرواتب صدر من المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى أنهم مع توطين رواتبهم في المصارف التي تقع ضمن إشراف البنك المركزي العراقي و بضمانات الحكومة العراقية وباتفاق مع حكومتي بغداد و أربيل.

وبين عثمان إنه "في حال تأخر صرف رواتب المتقاعدين، فإنهم يدعون المتقاعدين في عموم إقليم كوردستان، وخاصة المتقاعدين في أربيل، ودهوك وكرميان و رابرين إلى اتخاذ موقف مماثل والتجمع ضد تأخير رواتبهم"، مشيرا الى ان "تجمعهم واحتجاجهم لا يعني انهم يريدون النيل من كيان الإقليم، بل هي للمطالبة بالحقوق والضغط على أصحاب القرار".