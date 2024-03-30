خلال أسبوع.. أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي

2024-03-30 16:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة اربع ايام التي فتح بها المزاد مليارا، و 259 مليونا، و432 الفا، و 212 دولارا، بمعدل يومي بلغ 251 مليونا و886 مليونا، و442 دولارا، مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 783 مليونا، و 749 الفا، و822 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 257 مليونا، و 591 الفا، و 195 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 245 مليونا، و 545 الفا، و947 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا، و 186 مليونا، و 593 الفا، و292 دولارا ، بنسبة ارتفاع بلغت 94 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 73 مليونا، و 838 ألفا، و920 دولارا.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.