افتتاح خط الربط الكهربائي بين العراق والأردن

2024-03-30 16:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل،السبت، خط الربط الكهربائي بين العراق والأردن، فيما كشف عن موعد افتتاح الربط ‏مع الخليج. وذكر بيان للوزارة أن "وزير الكهرباء افتتح من قضاء الرطبة أقصى غرب الأنبار خط الربط الكهربائي مع الاردن في مرحلته الأولى بحضور محافظ الأنبار محمد ‏نوري، والنائب هيبت الحلبوسي رئيس لجنة النفط والغاز النيابية".‏ وأضاف البيان أنه "بافتتاح خط الكهرباء الجديد بجهد (132 كي في) ستنتهي معاناة أهالي الرطبة الذين عانوا على ‏مدى 10 سنوات من عدم وجود كهرباء وطنية نتيجة تخريب داعش للبنية التحتية، وسينعمون ‏من الآن بكهرباء مستقرة ومستدامة".‏ وأكد وزير الكهرباء أن "مشروع الربط الكهربائي يمتد على