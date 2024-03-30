افتتاح خط الربط الكهربائي بين العراق والأردن
2024-03-30 16:54:08 - المصدر: قناة الثامنة
افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل،السبت، خط الربط الكهربائي بين العراق والأردن، فيما كشف عن موعد افتتاح الربط مع الخليج. وذكر بيان للوزارة أن "وزير الكهرباء افتتح من قضاء الرطبة أقصى غرب الأنبار خط الربط الكهربائي مع الاردن في مرحلته الأولى بحضور محافظ الأنبار محمد نوري، والنائب هيبت الحلبوسي رئيس لجنة النفط والغاز النيابية". وأضاف البيان أنه "بافتتاح خط الكهرباء الجديد بجهد (132 كي في) ستنتهي معاناة أهالي الرطبة الذين عانوا على مدى 10 سنوات من عدم وجود كهرباء وطنية نتيجة تخريب داعش للبنية التحتية، وسينعمون من الآن بكهرباء مستقرة ومستدامة". وأكد وزير الكهرباء أن "مشروع الربط الكهربائي يمتد على