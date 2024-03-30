وزير الداخلية يعلن إيقاف التعامل بهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية

2024-03-30 16:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، السبت تسجيل 36 مليون مواطن على البطاقة الوطنية، مؤكداً انطلاق المرحلة الثانية من المشروع. وقال الشمري في مؤتمر صحفي بمناسبة المرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية "نعلن عن تسجيل أكثر من 36 مليون مواطن على البطاقة الوطنية، كما نعلن عن بدء المرحلة الثانية للمشروع وتنفيذه في السفارات العراقية بالتعاون مع وزارة الخارجية". وأشار الى أن "المرحلة الثانية ستشهد أتمتة معلومات السكن والتنسيق مع مفوضية الانتخابات باعتماد البطاقة الوطنية"، مقدماً "شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والى الوزراء وجميع كوادر الوزارة لإنجاز هذا المشروع". وتابع أنه: "لا يمكن لأي انطلاقة أن تزدهر ما لم يكن لديها