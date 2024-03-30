وزير الداخلية يوجه بالتحقيق في حادث مقتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين في بابل

2024-03-30 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بالتحقيق في حادث مقتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين في بابل.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد إخبار ورد من ذوي أحد الأشخاص في محافظة بابل، بشأن محاولة ولده قتل شخص أمام أحد البنوك في المحافظة، شرعت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع الجريمة، قام المتهم بإطلاق النار باتجاه الشرطة ولاذ بالفرار، وقام بإشهار السلاح على صاحب عجلة مارة بالطريق تقل عددا من الطالبات وأنزل إحداهن، وأجبر سائق العجلة على الترجل منها وقام بقيادتها، مما دفع رجال الشرطة إلى ملاحقته، وقد حصل تبادل إطلاق النار بين المتهم ومفرزة من قوات الشرطة، أسفر عن قتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين".وأضاف البيان، أن "وزير الداخلية وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المفرزة والمتهم وإيداعهم التوقيف، وإرسال لجنة تحقيقية للتحقيق في الحادث".