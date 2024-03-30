توجيه من وزير الشباب والرياضة حول إنجاز ملعب المسيب الأولمبي

2024-03-30 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم السبت، ضرورة انجاز ملعب المسيب الأولمبي خلال المدة المقررة له.وقال المتحدث باسم الوزارة حسام حسن في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 43 بالمئة، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري".وأضاف حسن، أن "هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، الذي زار الموقع والتقى ملاكات الدائرة الهندسية والمهندس المقيم للمشروع والشركة المنفذة"، وحثهم على "ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز الملعب خلال المدة المقررة ليكون في خدمة شباب المحافظة، إضافة إلى استضافة مباريات نادي القاسم في دوري الكرة".وأشار حسن، إلى أن "مجمع ملعب المسيب يتضمن ملعباً لكرة القدم، وقد تم تغيير أرضيته من الثيل الاصطناعي إلى الطبيعي، الى جانب قاعات مختلفة الأحجام، ومبنى إداري مع مقصورة Vip"، لافتا، إلى أنه "سيتم الشروع بالأعمال الكهربائية ونصب خزانات المياه وتصريف مياه الأمطار وتبليط الشوارع الفرعية، فضلاً عن الأعمال الخرسانية والهيكل الكونكريتي للسياج الخارجي".