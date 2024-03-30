2024-03-30 17:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم السبت (30 آذار 2024)، ارتفاع نسبة استثمار الغاز الوطني إلى اكثر من (1916 ) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) باليوم.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، نقلا عن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، ان "قطاع استثمار الغاز يشهد نمواً و ارتفاعاً في كميات استثمار الغاز المصاحب، حيث بلغت كمية الغاز المستثمر أكثر من (1916) مقمق باليوم ، الذي يشكل ما نسبته اكثر من (61%) من كمية الغاز المنتج الذي يبلغ (3120 ) مقمق/ يوم".

واضاف، ان "تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية والمنشآت الصناعية وغيرها، بالغاز الجاف بكمية (1450) مقمق باليوم، فيما بلغت كمية الانتاج الوطني من الغاز السائل (6675) طن باليوم"، متوقعا: "اضافة كميات جديدة إلى معدل الانتاج الوطني هذا العام ، بعد انجاز عدد من المشاريع الواعدة في جنوب العراق".

واشار وكيل وزارة النفط لشؤون ألغاز الى "حرص الوزارة على الاسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز وايقاف حرقه، والعمل على تحويله إلى طاقة مفيدة ترفد بها محطات الطاقة الكهربائية، وجميع الصناعات المرتبطة به، انسجاماً مع البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط".