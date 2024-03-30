الداخلية: قتل المتهم بحادث بابل وإصابة 3 طالبات و3 مواطنين

2024-03-30 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم السبت (30 آذار 2024)، مقتل المتهم بحادثة محافظة بابل وإصابة 3 طالبات و3 مواطنين آخرين.

وقال ميري في ايضاح، تلقته "بغداد اليوم"، انه "من خلال الوصول إلى محل الحادث ومتابعة المصابين، فقد تبين إصابة 3 طالبات، كما اصيب 3 مواطنين آخرين ومقتل المتهم فقط الذي هو من أرباب السوابق، ومازالت الإجراءات القانونية مستمرة".



وفي وقت سابق من اليوم، افادت وزارة الداخلية بانه "بعد اخبار ورد من ذوي احد الأشخاص في محافظة بابل، بشأن محاولة ولده قتل شخص أمام احد البنوك في المحافظة، شرعت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع الجريمة".

واضافت، ان "المتهم، قام بإطلاق النار باتجاه الشرطة ولاذ بالفرار، وقام بإشهار السلاح على صاحب عجلة مارة بالطريق تقل عدد من الطالبات وانزل إحداهن، واجبر سائق العجلة على الترجل منها وقام بقيادتها مما دفع رجال الشرطة إلى ملاحقته، وقد حصل تبادل إطلاق النار بين المتهم ومفرزة من قوات الشرطة، أسفر عن قتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين".

واشارت الى ان "وزير الداخلية، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المفرزة والمتهم وإيداعهم التوقيف، وإرسال لجنة تحقيقية للتحقيق في الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".