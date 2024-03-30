يضم فلول 4 ولايات داعشية.. ما مدى خطورة "وادي الشاي"؟

2024-03-30 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبدالله، اليوم السبت (30 آذار 2024)، من خطورة تكرار الهجمات في وادي الشاي بكركوك.

وقال عبدالله في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وادي الشاي جنوب كركوك يتميز بتعقيد في تضاريسه ووجود غطاء نباتي للاختفاء لمسافات كبيرة"، لافتا الى ان "قراءة موضوعية لمجرى الأحداث تدل على ان 10% من مجمل الخروقات في الاشهر الماضية حصلت من هناك".

وأضاف، أن "استشهاد جندي يوم امس بنيران داعشي في وادي الشاي يستدعي اعادة النظر في آليات مسك هذه المنطقة المعقدة خاصة وانها تضم فلول الهاربين من الدواعش ممن كانوا في ولايات ديالى وصلاح الدين ودجلة وصولا الى نينوى".

واشار الى ان "داعش لا يسيطر على اي منطقة في وادي الشاي وهو يعتمد على مبدأ "اضرب واهرب"، لافتا الى ان "5 من ابرز قادة داعش في وادي الشاي قتلوا في الاشهر الماضية بضربات جوية مباشرة لكن لا تزال هناك قيادات اخرى هي من تدير الهجمات بين فترة واخرى".

ويوم امس الجمعة، استشهد منتسب بالجيش العراقي بنيران قناص على احدى النقاط التابعة السرية الثالثة الفوج الاول لواء 44 الفرقة 11 المرابطين في اطراف قرية الخاشا على حافة وادي شاي.