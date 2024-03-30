بيان صادر عن وزارة الداخلية بشأن حادثة محافظة بابل

2024-03-30 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت (30 آذار 2024)، تفاصيل حادثة الخطف والقتل التي جرت في شوارع محافظة بابل.

وقالت الداخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد اخبار ورد من ذوي احد الأشخاص في محافظة بابل، بشأن محاولة ولده قتل شخص أمام احد البنوك في المحافظة، شرعت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع الجريمة".

واضافت، ان "المتهم، قام بإطلاق النار باتجاه الشرطة ولاذ بالفرار، وقام بإشهار السلاح على صاحب عجلة مارة بالطريق تقل عدد من الطالبات وانزل إحداهن، واجبر سائق العجلة على الترجل منها وقام بقيادتها مما دفع رجال الشرطة إلى ملاحقته، وقد حصل تبادل إطلاق النار بين المتهم ومفرزة من قوات الشرطة، أسفر عن قتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين".

واشارت الى ان "وزير الداخلية، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المفرزة والمتهم وإيداعهم التوقيف، وإرسال لجنة تحقيقية للتحقيق في الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، بمقتل شخصين أحدهما في "جنازة" أمام جامعة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "القوات الأمنية قتلت خاطفا بعد مطاردته امام جامعة بابل".

وأضاف ان "شخصا اخر كان في عجلة نوع كوستر ويرافق احدى الجنائز القادمة من بغداد، توفي بالقرب من مكان الحادث، نتيجة اطلاق النار".

وحصلت "بغداد اليوم" على فيديو عن شاهد عيان يروي تفاصيل الحادثة، حيث أكد إن "حادث خطف حصل امام جامعة بابل وتم مطاردة الخاطف من قبل القوات الامنية باتجاه كلية الحلة"، مبينا ان "الخاطف عمد على استبدال عجلته بأخرى من نوع كيا".

وأضاف ان "القوات الأمنية استمرت بملاحقة الخاطف وقتله وتحرير المخطوفين"، لافتا الى ان "جنازة كانت تمر بالقرب من مكان الحادث حيث توفي احد الافراد المرافقين لها نتيجة اطلاق النار".