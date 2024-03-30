الدفاع تعلن تغيير مواعيد الاختبارات التنافسية للمتقدمين على الكلية العسكرية

2024-03-30 17:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن تغيير مواعيد الاختبارات التنافسية للمتقدمين على الكلية العسكرية.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نسترعي انتباه طلبتنا الأعزاء المتقدمين للدورة (114) الكلية العسكرية، أنه تم تغيير مواعيد الاختبارات التنافسية للوجبات المبينة في الجدول أدناه، لذا نهيب بالجميع الحضور بالموعد المخصص لهم".