النفط : ارتفاع نسبة استثمار الغاز الوطني إلى أكثر من (1916) مقمق باليوم

2024-03-30 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، ارتفاع نسبة استثمار الغاز الوطني إلى أكثر من (1916) مقمق باليوم.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة حريصة على الإسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز وإيقاف حرقه ، والعمل على تحويله إلى طاقة مفيدة ترفد بها محطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة به، انسجاماً مع البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني و وزير النفط".وأضاف، أن "قطاع استثمار الغاز يشهد نمواً و ارتفاعاً في كميات استثمار الغاز المصاحبحيث بلغت كمية الغاز المستثمر أكثر من (1916) مقمق باليوم، الذي يشكل ما نسبته أكثر من (61 %) من كمية الغاز المنتج الذي يبلغ (3120 )مقمق/ يوم (مليون قدم مكعب قياسي باليوم".وأشار صابر إلى "تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية والمنشآت الصناعية وغيرها بالغاز الجاف بكمية (1450) مقمق باليوم، فيما بلغت كمية الإنتاج الوطني من الغاز السائل (6675) طن باليوم".وتوقع وكيل الوزارة "إضافة كميات جديدة إلى معدل الإنتاج الوطني هذا العام ، بعد إنجاز عدد من المشاريع الواعدة في جنوب العراق".