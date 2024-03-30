2024-03-30 17:54:08 - المصدر: منصة إيشان

شكك وزير الخارجية فؤاد حسين، بما تعلنه المنصات الإعلامية والبيانات الصادرة عن المقاومة الإسلامية بشأن استهدافها للعمق الإسرائيلي. وفي مقابلة مع إذاعة “صوت أمريكا”، تابعتها “إيشان”، يقول وزير الخارجية ا فؤاد حسين، رداً على سؤال وجه له بشأن التعامل الإقليمي والمحلي مع ما تعلنه “المقاومة الإسلامية” من استهداف للمنشآت داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل […]

ظهرت المقالة “غير مؤكدة”.. وزير الخارجية “يشكك” بإعلان المقاومة العراقية استهداف عمق إسرائيل أولاً على Eishan.