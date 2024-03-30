2024-03-30 17:54:08 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بياناً بشأن حادثة بابل، ومحاولة أحد الأشخاص اختطاف طالبة قبل انت تنتهي بمقتله. وقالت الوزارة في بيانها الذي ورد لمنصة “إيشان”، إنه “بعد اخبار ورد من ذوي احد الأشخاص في محافظة بابل، بشأن محاولة ولده قتل شخص أمام احد البنوك في المحافظة، شرعت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع […]

ظهرت المقالة قتلى وجرحى وطالبات مختطفات.. بابل تشهد جريمة “هوليوودية” والشرطة تفشل بمحاولة منعها أولاً على Eishan.