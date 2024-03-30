صحة الضلوعية تطالب بإنجاز مستشفى الطوارئ

2024-03-30 18:48:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واعطالبت إدارة الصحة في قضاء الضلوعية التابعة لمحافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بضرورة إنجاز مستشفى الطوارئ في القضاء، وبناء مستشفى سعة 100 سرير.وأوضح مدير عام مستشفى الضلوعية الدكتور حسام بابان في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "من الأولويات حاليا، إنجاز مستشفى الطوارئ في القضاء بسعة 20 سريرا"، مشيرا الى "تلكؤ العمل في هذا المستشفى بسبب عدم صرف المستحقات المالية للجهة المنفذة".وأضاف، أن "نسبة الإنجاز في هذا المستشفى بلغت نحو 70 بالمئة، والجهة المنفذة تعهدت بإنجازه خلال فترة تتراوح بين شهرين الى ثلاثة اشهر في حال تم صرف المستحقات المالية"، منوها ، ان "مدير عام دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين خالد برهان تعهد بتجهيز المستشفى تجهيزا كاملا بعد إنجازه ".ولفت بابان الى أنه "عدد سكان الضلوعية يصل إلى 85 ألف نسمة والزيادة السكانية مستمرة وهنالك حاجة لبناء مستشفى بسعة 100 سرير"، مؤكدا "وجود موقع استراتيجي للمستشفى من شأنه ان يخدم جميع المناطق لأنه قريب على مركز القضاء ويربط قضائي سامراء وبلد".وأشار الى ، أن "مخططات المستشفى تشير إلى أنه سيضم صالة عمليات وصالة ولادة وردهات أطفال خدج وردهت كسور وجراحة عامة وصالة طوارئ وسيعود هذا بالنفع على المواطنين في قضاء الضلوعية، كما سيخفف الزخم عن مستشفى بلد"، لافتا الى "تحويل العديد من الحالات المرضية حاليا الى مستشفى بلد ومستشفى تكريت التعليمي لعدم وجود الأقسام المتخصصة في مستشفى الضلوعية، إضافة الى ضيق بناية المستشفى التابعة لمركز الشباب والرياضة".