أربيل وواشنطن تؤكدان ضرورة احترام كيان كوردستان وإرسال حقوقه المالية عبر حكومة الإقليم

2024-03-30 18:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وسفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي، ضرورة احترام كيان إقليم كوردستان الاتحادي وإرسال حقوقه المالية عبر حكومة الإقليم.

وأكد رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته الدستورية، وبالتالي لا يمكن تبرير أي انتهاك لحقوقه التي نص عليها الدستور بوضوح لا لبس فيه.

وشدد الاجتماع على ضرورة احترام الكيان الاتحادي لإقليم كوردستان، وإرسال حقوقه المالية عبر حكومة الإقليم، بالإضافة إلى مناقشة سير عملية (حسابي المصرفي).

من جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية عن دعمها الكامل لحلّ المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من خلال الحوار وتحت مظلة الدستور. كذلك ناقش الاجتماع أهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وبهذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أننا مع إجراء الانتخابات منذ عامين، ونجدد دعمنا لإجراء انتخابات قانونية وشرعية ودستورية في ظروف تضمن شرعيتها ونزاهتها وشفافيتها.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على ضرورة تذليل العقبات والمعوقات التي تعترض العملية الانتخابية.