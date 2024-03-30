مسؤول ألماني: ندعم الحكومة العراقية في مجال تعزيز الإصلاح الاقتصادي

2024-03-30 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكدت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، مواصلة دعم العراق فنيا ولوجستيا في طباعة الجوازات والبطاقة الوطنية وتقديم الخبرات، مشيرا إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون في مجالات الصحة والكهرباء والبنى التحتية، ودعمها لتعزيز الإصلاح الاقتصادي.وقال نائب السفير الألماني ماكسمليان راش في مؤتمر صحفي بمناسبة المرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشراكة العراقية الألمانية بين القطاعين العام والخاص لها أثر على كل مواطن عراقي حيث تقوم شركة فيردوس وهي فرع من مكتب الطباعة الاتحادي الألماني منذ العام 2019 بطباعة جوازات السفر والبطاقات الوطنية"، لافتاً الى أن "هذه الشركة ومن خلال مصنعها في العراق تعد أحد أبرز رابط للعلاقة الاقتصادية المثمرة مع العراق والمتمثلة بإنتاج الأوراق الثبوتية للعراقيين، وكذلك نقل المعرفة والمهارات للموظفين العراقيين ما يضمن امتداد التعاون وتمكين القوى العاملة العراقية".وأضاف، أن "نتائج هذه الشراكة لا تقتصر على تحقيق مكاسب تجارية أو تطوير العلاقات الثنائية على مستوى طباعة الأوراق الثبوتية بل سوف يسهم المشروع في إرساء الأساس لرقمنة الخدمات العامة للمواطنين، خاصة أن الحكومات تحتاج الى بناء حكوماتها الالكترونية لتتمكن من خدمة مواطنيها بشكل ملائم في الحاضر والمستقبل".وتابع أنه "ومنذ أكثر من عام اتفقت الحكومة العراقية مع نظيرتها الألمانية على أجندة طموحة في إطار برنامج عمل ألماني عراقي مشترك يركز في العديد من أولوياته على القطاع الاقتصادي حيث التزمت ألمانيا بدعم الاقتصاد العراقي من خلال التركيز على القطاع الخاص والاستثمار داخل العراق وتحقيق تقدم ملموس بهذه الجهود".وأشار إلى أن "ما تريده الحكومة والشركات الألمانية هو دعم العراق بطريقة مباشرة وملموسة من خلال العمل بقطاع الكهرباء والصحة والبنى التحتية"، مؤكداً "ترحيب حكومته بدعم العراق في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري".