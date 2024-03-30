2024-03-30 19:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، المواطنين المسيحيين بعيد القيامة، داعياً إلى توطيد الأخوة ووحدة الصف، بهذه المناسبة، ففي حين أكد على أن كوردستان "بلد التعددية والتعايش وقبول الآخر".

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة عيد قيامة السيد المسيح (عليه السلام) أهنئ بحرارة جميع مواطنينا المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، راجياً لهم عيداً آمناً على أمل أن يحمل هذا العيد السعادة والطمأنينة وأن يعم السلام كل العالم والإنسانية جمعاء".

وأضاف أنه "في هذا العيد المبارك، نؤكد أن كوردستان ستبقى كما كانت بلد التعددية والتعايش وقبول الآخر والتسامح لجميع الأديان والقوميات، وسنواصل مساعينا وجهودنا في هذا السبيل".

وتابع بارزاني: "لنتخذ من هذا العيد فرصة لتوطيد الأخوة ووحدة الصف والتلاحم بين مكونات كوردستان كافة، ونؤدي معاً وبروح المسؤولية واجباتنا تجاه الوطن وحماية الحقوق والمكاسب الدستورية لإقليم كوردستان، ونعمل يداً بيد من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة".