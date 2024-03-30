2024-03-30 19:54:09 - المصدر: منصة إيشان

كثرت اللقاءات التي تجمع مسؤولي إقليم كردستان مع السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، لاستقطاب الدعم أمام قرارات المحكمة الاتحادية. واستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق لبحث آخر التطورات بين بغداد وأربيل. وبحسب بيان لحكومة كردستان، فإن “الاجتماع شدد على ضرورة احترام الكيان الاتحادي للإقليم، وإرسال حقوقه […]

ظهرت المقالة رئيس حكومة كردستان “يستنجد” برومانوسكي: الإقليم أوفى بالتزاماته.. انتهاك حقوقه غير مبرر أولاً على Eishan.