2024-03-30 19:54:09 - المصدر: منصة إيشان

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، أن الإيرادات التي تصل للحكومة تذهب جميعها إلى مشاريع فك الاختناقات المرورية. وقال نوري، لـ “إيشان”، إن “سقف مشاريع فك الاختناقات المرورية رُفِع الى اكثر من ٣ ترليونات دينار، وهو رقم كبير جدا مع حجم المشاريع المنفذة، ومبالغها لتنفيذها بشكل أسرع”. وأوضح نوري أن “كل الإيرادات التي تصل […]

ظهرت المقالة عضو بالمالية النيابية: كل الإيرادات المالية تذهب لمشاريع فك الاختناقات المرورية أولاً على Eishan.