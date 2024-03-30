"الفيفا" يفرض غرامات مالية على العراق بسبب "خروقات" بمباراة الفلبين في البصرة

2024-03-30 20:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الآسيوي تغريم الاتحاد العراقي عشرة آلاف دولار بسبب مخالفات سجلها مشرف مباراة الفلبين في البصرة.

كما فرض الاتحاد الآسيوي غرامة عشرة آلاف دولار على عضو الاتحاد العراقي احمد الموسوي بسبب نزوله للملعب في مباراة العراق والفلبين.

ويعتبر نزول اي عضو او شخص لارضية الملعب غير مسموح له.

وجاءت غرامات بذات المبلغ لنزول بعض المشجعين لملعب البصرة الدولي وعدم تأمين الحماية الأرضية التي لا يسمح لغير اللاعب دخولها.