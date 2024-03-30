2024-03-30 20:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت (30 آذار 2024)، اجتماعا موسعا في وزارة الصحة مع مدراء مراكز الديلزة في مستشفيات بغداد والمحافظات واقليم كردستان ومعاوني المديرين العامين لعدد من دوائر الصحة وبحضور الكادر المتقدم في الوزارة.

وقال بيان لوزارة الصحة، تلقته "بغداد اليوم"، ان :"الحسناوي ناقش خلال الاجتماع احتياجات مراكز الديلزة وتوفر الادوية والمستلزمات الطبية والرصيد المتوفر لكل مركز ضمن المشروع الوطني للديلزة لوزارة الصحة".

واكد الحسناوي، انه "ضمن البرنامج الحكومي للقطاع الصحي الإهتمام بمرضى الفشل الكلوي والتوسع بمراكز غسل الكلى"، مشيرا الى ان "الوزارة عملت على افتتاح العديد من مراكز الديلزة خلال مايقرب من عاما ونصف من عمر الحكومة الحالية".

واضاف، ان "الحكومة رفعت مراكز الديلزة في عموم العراق بعد افتتاح عدد من المراكز الى 60 مركز للديلزة"، مبينا ان "هناك مشاريع توسعة وافتتاح قيد الانشاء بعد اكتمالها سيرتفع العدد الى 98 مركز ديلزة ".

ولفت الحسناوي، الى "عدد اجهزة الغسل الكلوي سترتفع بعد افتتاح مشاريع التوسعة الى اكثر من 2000 جهاز غسل كلوي".