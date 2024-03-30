اعتقال احد تجار ومروجي مادة الزئبق في قضاء طوزخورماتو

2024-03-30 20:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات شرق صلاح الدين التابع إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع مفرزة من قسم استخبارات ومكافحة ارهاب الدوز ومن خلال كمين محكم من قبل مفارزنا، أسفر عن إلقاء القبض على أحد تجار ومروجي مادة الزئبق بحوزته ( 166 ) غرام من مادة الزئبق ، بعد أن تم استدراجه إلى قضاء الطوز لغرض الشراء منه مادة الزئبق مقابل مبلغ مالي قدره ( 60000 ) ألف دولار أميركي ، والذي كان يرافقه سائق العجلة التي يتم فيها نقل وبيع مادة الزئبق وبعض الممنوعات، إذ تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصولياً بعد إكمال الأجراءات القانونية بحقهما.

إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية