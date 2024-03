2024-03-30 20:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وافق مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إحالة كتاب النائب عن محافظة ذي قار هيفاء الجابري لبناء مستشفى متخصص في المحافظة. وقالت النائب هيفاء الجابري في بيان لها تابعته شبكة أخبار الناصرية أنه تم استحصال موافقة رئيس الوزراء لإنشاء مستشفى تخصصي وطني لمعالجة حالات الحروق والجملة...

