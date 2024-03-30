2024-03-30 20:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توجيهات عدة خلال استقباله وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء القرنة بمحافظة البصرة وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن السوداني “استقبل وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء القرنة الواقع شماليّ محافظة البصرة، بحضور؛ محافظ البصرة وقائمقام القضاء وعدد من الوكلاء والمديرين العامين المعنيين […]

ظهرت المقالة السوداني يجتمع بأهالي القرنة: توجيهات عدة أبرزها استبدال الشركة المتلكئة بتنفيذ المشاريع أولاً على Eishan.