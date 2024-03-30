الموارد تباشر بتنفيذ حملة كبرى لإزالة العوائق والترسبات الطينية من قناة الثرثار الاروائية

2024-03-30 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن المباشرة بتنفيذ حملة كبرى لإزالة العوائق والترسبات الطينية من قناة الثرثار الاروائية ابتداءً من مؤخر سدة سامراء ضمن محافظة صلاح الدين وحتى ناظم التقسيم ضمن محافظة الأنبار وبطول 96 كم.وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات المهندس علي راضي ثامر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة وبالتنسيق مع دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر والهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل باشرت بإزالة العوائق والترسبات الطينية والجسور المتضررة خلال فترة سيطرة عصابات داعش الأرهابية على المنطقة بهدف إيصال الكميات المقررة من مياه نهر دجلة إلى نهر الفرات عبر ناظم التقسيم".وأوضح، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله وجه بأن تنجز الحملة بالكامل خلال أسبوع واحد".وأضاف ثامر، أن "أهمية القناة الاروائية كونها الشريان الرئيسي لتعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية"، مشيراً، إلى أن "الحملة تأتي لديمومة تعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية من نهر دجلة نتيجة للانخفاض الكبير الذي عانت منه إيراداتنا في نهر الفرات".يذكر أن قناة الثرثار الاروائية تغذي وتعزز واردات نهر الفرات من نهر دجلة من خلال منظومة سدة سامراء وناظم الثرثار.