2024-03-30 21:48:08 - المصدر: منصة إيشان

أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن رواتب الموظفين “مؤمنة” بشكل كامل، ومجلس الوزراء سيصادق على جداول الموازنة خلال أسبوعين. وقال العوادي في برنامج تلفزيوني، تابعته “إيشان”، إن “مجلس الوزراء سيصادق على جداول الموازنة خلال أسبوعين، والرواتب مؤمنة بشكل كامل، وقيمتها تبلغ 69 تريليون دينار”. وأضاف، أن “وزيرة المالية ستطلق تمويل المحافظات غدا الأحد”. وبين أن […]

ظهرت المقالة الحكومة العراقية: الرواتب “مؤمّنة” بالكامل.. سنصادق على جداول الموازنة خلال أسبوعين أولاً على Eishan.