2024-03-30 21:48:08 - المصدر: منصة إيشان

رأى رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية أحمد سليم الكناني، أن مواقع التواصل الاجتماعية تتداول ملفات حساسة لإدارة الدولة بطريقة وصفها بـ “الشعبوية”، وذلك عقب “الغضب” الذي أُثير بعد قرار رفع أسعار البنزين. وقال الكناني في بيان ورد لـ “إيشان”، إن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليست مهمتها إنهاك الشعب وإثقال كاهله بقرارات بالضد […]

ظهرت المقالة بعد “ضجّة البنزين”.. الاقتصاد النيابية: نشهد طريقة “شعبوية” بتداول ملفات حسّاسة لإدارة الدولة أولاً على Eishan.