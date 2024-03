برلماني من ذي قار يكشف عن طلب لوزير الداخلية لتثبيت عقود شرطة المحافظة

2024-03-30 22:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: التقت النائب عن محافظة ذي قار علا الناشي وزير الداخلية عبد الامير الشمري لبحث عدة ملفات مهمة في المحافظة. وقالت الناشئ في بيان لها تابعته شبكة أخبار الناصرية أنها بحثت مع وزير الداخلية عدة ملفات مهمة منها سد النقص الحاصل من أجهزة و كوادر بدائرة البطاقة الوطنية...

